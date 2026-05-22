Умер легендарный гонщик NASCAR Кайл Буш

Гонщик NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни

Американский автогонщик, двукратный чемпион высшего дивизиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Кайл Буш скончался на 42-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ассоциации.

Причины смерти автогонщика не раскрываются в материале. Однако в официальном заявлении NASCAR утверждается, что в прошлом Буша госпитализировали из-за тяжелого заболевания.

Кайл Томас Буш родился 2 мая 1985 года в Лас-Вегасе. Будущий автогонщик родился в семье, которая уже была связана с автоспортом. Старший брат Кайла Курт также стал известным гонщиком NASCAR, его включили в Зал славы.

Буш был одним из самых ярких и успешных гонщиков своего поколения: автогонщику принадлежит рекорд по числу побед в трех сильнейших сериях NASCAR. В его активе 234 выигранных заезда.

Карьера Буша длилась порядка 20 лет и за этот период автогонщик дважды становился чемпионом Cup Series — в 2015 и 2019 годах.

Вклад Буша в спорт и наставничество молодых пилотов высоко ценились в гоночном сообществе, кроме того, автогонщик пользовался большой популярностью у фанатов.

Последний этап карьеры пилот провел в Richard Childress Racing, куда перешел в 2023 году. Тогда Буш выступал за рулем Chevrolet под номером 8.

