Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Умер легендарный гонщик NASCAR Кайл Буш

Гонщик NASCAR Кайл Буш умер на 42-м году жизни
Stephen A. Arce/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский автогонщик, двукратный чемпион высшего дивизиона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Кайл Буш скончался на 42-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ассоциации.

Причины смерти автогонщика не раскрываются в материале. Однако в официальном заявлении NASCAR утверждается, что в прошлом Буша госпитализировали из-за тяжелого заболевания.

Кайл Томас Буш родился 2 мая 1985 года в Лас-Вегасе. Будущий автогонщик родился в семье, которая уже была связана с автоспортом. Старший брат Кайла Курт также стал известным гонщиком NASCAR, его включили в Зал славы.

Буш был одним из самых ярких и успешных гонщиков своего поколения: автогонщику принадлежит рекорд по числу побед в трех сильнейших сериях NASCAR. В его активе 234 выигранных заезда.

Карьера Буша длилась порядка 20 лет и за этот период автогонщик дважды становился чемпионом Cup Series — в 2015 и 2019 годах.

Вклад Буша в спорт и наставничество молодых пилотов высоко ценились в гоночном сообществе, кроме того, автогонщик пользовался большой популярностью у фанатов.

Последний этап карьеры пилот провел в Richard Childress Racing, куда перешел в 2023 году. Тогда Буш выступал за рулем Chevrolet под номером 8.

Ранее во время заезда в Германии погиб гонщик.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!