Тренер «Балтики»: игроки перестали выполнять мои инструкции из-за болельщиков

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о поддержке болельщиков, передает «Матч ТВ».

«Команда действительно чувствует, как за нас переживают болельщики. Мы даже стали хуже играть на своём поле, потому что срослись с болельщиками. Футболисты перестали до конца выполнять мои инструкции, потому что стадион гнал их вперед», — сказал Талалаев.

В Российской премьер-лиге сезона-2025/26 «Балтика» заняла шестое место, набрав 46 очков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

