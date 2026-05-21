«Ак Барс» сделал заявление после поражения в Кубке Гагарина

«Ак Барс» обратился к фанатам после поражения в финале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Гагарина, передает пресс-служба клуба.

«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Мы обязательно вернемся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо», — сказано в заявлении.

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина прошел в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

В составе ярославского клуба дублем в первом периоде отметился нападающий Егор Сурин. Третью шайбу «Локомотива» на 53-й минуте забросил Максим Шалунов, установивший окончательный счет. Казанцы в концовке смогли сократить разрыв: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

Итоговый счет серии до четырех побед — 4-2 в пользу «Локомотива», который второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Для «Ак Барса», у которого уже три трофея, это третье поражение в финале Кубка Гагарина в истории клуба.

