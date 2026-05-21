Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Ак Барс» сделал заявление после поражения в Кубке Гагарина

«Ак Барс» обратился к фанатам после поражения в финале Кубка Гагарина
Александр Кряжев/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» обратился к болельщикам после поражения в финале Кубка Гагарина, передает пресс-служба клуба.

«Вы были с нами на протяжении всего пути. Радовались ярким победам и переживали обидные поражения. Вы вдохновляли нас на новые подвиги. Мы обязательно вернемся сильнее и снова отправимся в этот путь вместе. Спасибо», — сказано в заявлении.

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина прошел в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

В составе ярославского клуба дублем в первом периоде отметился нападающий Егор Сурин. Третью шайбу «Локомотива» на 53-й минуте забросил Максим Шалунов, установивший окончательный счет. Казанцы в концовке смогли сократить разрыв: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

Итоговый счет серии до четырех побед — 4-2 в пользу «Локомотива», который второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина. Для «Ак Барса», у которого уже три трофея, это третье поражение в финале Кубка Гагарина в истории клуба.

Ранее главный тренер «Локомотива» заявил об уходе после победы в Кубке Гагарина.

 
Теперь вы знаете
Научные открытия мая 2026. От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!