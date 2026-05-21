Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра»

Stringer/Reuters

Нападающий Криштиану Роналду впервые выиграл чемпионат саудовской Аравии в составе «Аль-Насра».

В матче заключительного 34-го тура «Аль-Наср» на своем поле разгромил «Дамак» со счетом 4:1 и набрал 86 очков, финишировав на первом месте. До этого лучшим результатом команды после прихода Роналду в 2023 году было второе место.

Роналду оформил дубль, а также голами отметились Садио Мане и Кингсли Коман. Единственный гол гостей на 57-й минуте с пенальти забил Морлай Силла.

Роналду завершил чемпионат с 28 голами, став лучшим бомбардиром «Аль-Насра» и вторым снайпером турнира после англичанина Айвана Тони из «Аль-Ахли» (32 гола).

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее в Португалии объяснили, почему вызвали Роналду на ЧМ-2026.

 
