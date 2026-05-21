Вратарь «Локомотива» признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина 2026 года.

В текущем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) голкипер провел 22 матча и в пяти из них не пропустил ни одной шайбы.

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина прошел в Казани на «Татнефть-Арене» и завершился победой «Локомотива» со счетом 3:2. «Газета» вела онлайн-трансляцию встречи.

В составе ярославского клуба дублем в первом периоде отметился нападающий Егор Сурин. Третью шайбу «Локомотива» на 53-й минуте забросил Максим Шалунов, установивший окончательный счет. Казанцы в концовке смогли сократить разрыв: отличились Нэйтан Тодд и Никита Лямкин, однако сравнять счет хозяевам не удалось.

Итоговый счет серии до четырех побед — 4-2 в пользу «Локомотива». «Ак Барс», у которого три завоеванных Кубка Гагарина, в третий раз в проиграл в финале.

Ярославская команда в прошлом сезоне одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1. По количеству побед в Кубке Гагарина «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».

