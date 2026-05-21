«Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

«Локомотив» переиграл «Ак Барс» и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.

Встреча прошла на «Татнефть-Арене» в Казани и завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В составе «Локомотива» дубль в первом периоде оформил нападающий Егор Сурин, а третью шайбу на 53-й минуте забросил Максим Шалунов. Казанцы попытались спасти встречу благодаря голам Нэйтана Тодда и Никиты Лямкина в концовке, но сравнять счет хозяевам не удалось.

Финальный счет серии до четырех побед составил 4-2. «Ак Барс», в активе которого три Кубка Гагарина, в третий раз проиграл в финале.

Ярославская команда в прошлом сезоне одержала победу над челябинским «Трактором». Серия завершилась с результатом 4-1. По количеству побед в Кубке Гагарина «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА. По три трофея выигрывали «Ак Барс», ЦСКА и «Металлург».

Ранее американский хоккеист «Ак Барса» установил рекорд результативности в Кубке Гагарина.