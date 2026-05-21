Хайкин не попал в состав сборной Норвегии на ЧМ-2026

Хайкина не включили в состав сборной Норвегии на чемпионат мира 2026 года

Российский вратарь Никита Хайкина не попал в итоговый список сборной Норвегии для участия в чемпионате мира 2026 года.

8 мая стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) не дала Хайкину разрешение на выступление за норвежскую сборную. При этом в Норвегии это решение, как сообщалось, оспорили.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Хайкин впервые отреагировал на запрет ФИФА выступать за сборную Норвегии.