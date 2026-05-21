Коростелев раскрыл, сколько заработал за участие в Олимпиаде в Италии

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что он ничего не заработал за участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Mash на спорте».

«Сколько заработал? Ноль», — сказал Коростелев.

По словам спортсмена, самой большой тратой после Игр стал отпуск на Мальдивах.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Коростелева и Непряеву застали в обнимку на набережной.