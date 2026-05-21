Названа главная задача Моуринью в «Реале»

Будущему наставнику мадридского «Реала» Жозе Моуринью предстоит выстроить эффективное взаимодействие между нападающими Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе. Об этом сообщает AS.

Руководство клуба не рассматривает продажу ни одного из форвардов. «Реал» планирует продлить контракт с Винисиусом до старта чемпионата мира 2026 года. Действующее соглашение бразильца рассчитано до лета 2027 года, а договор Мбаппе — до середины 2029 года.

Ранее сообщалось о требовании Мбаппе, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее стало известно о намерении «Челси» подписать Мбаппе.