«Может сказаться на репутации»: Васильев о переходе сына Плющенко в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что решение 13-летнего Александра Плющенко выступать за сборную Азербайджана может сказаться на репутации его отца. Его слова передает РИА Новости.

«Поскольку это сын Евгения, то это решение воспринимается достаточно остро и болезненно. Я бы так не поступил. Тем более что парень еще молодой, у него вся карьера впереди. И ему стоило еще подождать какое-то время. Я не понимаю этого решения. Думаю, что оно точно не прибавит популярности Евгению Плющенко и может сказаться на его репутации», — сказал Васильев.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее в Госдуме призвали Плющенко быть готовым к обвинениям в отсутствии патриотизма.