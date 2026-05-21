Ученица Плющенко будет выступать за Белоруссию

Пресс-служба ФФККР (Юлия Комарова)

Российская фигуристка Кира Трофимова получила разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) для выступлений за сборную Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Трофимова сможет принимать участие в юниорских международных стартах начиная со следующего сезона, но только после получения специального разрешения от Международного союза конькобежцев (ISU) и при условии допуска белорусской сборной к соревнованиям.

Спортсменке 16 лет. Она не выходила на лед в официальных турнирах с 2025 года. В настоящее время она тренируется в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова ответила, потеря ли для России переход сына Плющенко в Азербайджан.

 
