Андреева сыграет с 200-й ракеткой мира на старте «Ролан Гаррос»

19-летняя Андреева встретится с 200-й ракеткой мира Ферро на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева по итогам жеребьевки в Париже встретится в первом круге «Ролан Гаррос» с француженкой Фионой Ферро, занимающей 200-е место в рейтинге WTA.

На старте турнира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа, Екатерина Александрова встретится с колумбийкой Камилой Осорио, Анна Калинская выступит против француженки Лоис Буассон, Людмила Самсонова сразится с немкой Юлией Тайхаманн.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 24 мая по 7 июня 2026 года. Действующей чемпионкой является Ига Швентек. Призовой фонд турнира составляет 49,6 миллиона евро.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева опустилась на одну позицию в рейтинге WTA.