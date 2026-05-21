Названа причина перехода сына Плющенко под флаг Азербайджана

Решение семьи Евгения Плющенко перевести Александра, 13-летнего сына двукратного олимпийского чемпиона, под флаг Азербайджана является адекватным и обоснованным. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

«Нет, это не странно. Конкуренция в России очень высокая. В Азербайджане больше шансов отобраться на соревнования, такие, как этапы Гран при. Ну и вообще, в принципе есть возможность выступать на международном уровне. Поэтому, я считаю, это адекваное решение. Здесь не нужно искать подводных камней, думаю, это просто прагматичный шаг», – считает Леонова.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Ранее ФФККР дала Плющенко-младшему открепление.