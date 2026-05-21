Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Еще одной российской фигуристке одобрили переход в Азербайджан

Российской фигуристке Жилиной разрешили выступать за Азербайджан
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская фигуристка Вероника Жилина на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила разрешение на выступление за сборную Азербайджана, передает РИА Новости со ссылкой на источники.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Жилина сможет представлять новую страну на международных соревнованиях начиная со следующего сезона.

18-летняя Жилина, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, не выходила на лед в официальных турнирах с сезона-2023/24. Весной 2025 года она получила паспорт Азербайджана и возместила расходы на свою подготовку в размере 1 миллиона рублей, однако тогда ФФККР отклонила ее запрос на смену спортивного гражданства.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно о переходе Гном Гномыча под флаг Азербайджана.

 
Теперь вы знаете
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!