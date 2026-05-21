Еще одной российской фигуристке одобрили переход в Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) получила разрешение на выступление за сборную Азербайджана, передает РИА Новости со ссылкой на источники.

После получения документа от Международного союза конькобежцев (ISU) Жилина сможет представлять новую страну на международных соревнованиях начиная со следующего сезона.

18-летняя Жилина, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко, не выходила на лед в официальных турнирах с сезона-2023/24. Весной 2025 года она получила паспорт Азербайджана и возместила расходы на свою подготовку в размере 1 миллиона рублей, однако тогда ФФККР отклонила ее запрос на смену спортивного гражданства.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее стало известно о переходе Гном Гномыча под флаг Азербайджана.