Лыжник Коростелев назвал лучшего спортсмена в истории

РИА Новости

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что считает советского вратаря Льва Яшина лучшим спортсменом в истории, передает «Mash на спорте».

«Честно, не застал его карьеру, но давай будем отталкиваться от того, что у нас в мире футбол — это номер один, а у нас есть человек, который «Золотой мяч» выигрывал», — сказал Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее в Норвегии заявили, что Коростелев имеет право отвечать на выпады Александра Большунова..

 
