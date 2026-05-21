Российский вратарь о скандале в матче с махачкалинским «Динамо»: это наш колхоз

Голкипер екатеринбургского «Урала» Александр Селихов высказался о засчитанном голе махачкалинского «Динамо» в стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Я не видел ни одного нормального повтора, где видно, что это гол. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей, клубов. Для меня вывод один — это наш колхоз», — сказал Селихов.

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург Арена», завершилась с результатом 0:1. Единственный мяч в этой игре забил Миро, он отличился на 5-й минуте. Ответная игра между командами состоится на «Анжи-Арене» в Каспийске 23 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинский клуб занял 14-е место, набрав 26 очков. Екатеринбургский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 61 балл.

Ранее тренер «Урала» Василий Березуцкий раскритиковал решение засчитать гол в матче с «Динамо».

 
