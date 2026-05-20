Украинец Усик назвал Хабиба величайшим бойцом ММА всех времен

Украинский боксер Александр Усик назвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом ММА всех времен. Его слова приводит Matchroom Boxing.

Интервьюер предложил Усику выбрать лучших спортсменов в отдельных видах спорта, и в вопросе про ММА боксер назвал Нурмагомедова.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Усик — непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях, олимпийский чемпион 2012 года.

В июле 2025 года Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести бой с обязательным претендентом Джозефом Паркером из Новой Зеландии и дала 30 дней на переговоры. Команда боксера запросила 90-дневную отсрочку, сославшись на травму спины у спортсмена. При этом в августе в соцсетях появилось видео, на котором Усик танцует. В том же месяце он принял участие в благотворительном матче. Все это, по мнению команды украинцы, не свидетельствовало о готовности боксера выйти на ринг и не противоречат рекомендациям врачей. В сентябре WBO продлила Усику сроки проведения переговоров о защите титула чемпиона.

