«О какой деградации можно говорить?» Роднина о спорте в России

Роднина: о какой деградации спорта можно говорить, мы не показываем снижения

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина не согласилась с мыслью, что у российского спорта присутствует деградация. Ее слова приводит Sport24.

«Любое новое поколение что-то меняет. Плюс мы всё равно работаем и проводим соревнования по международным требованиям. Если эти требования выполняются, то о какой деградации нашего спорта можно говорить? Мы мало где выступаем, а там, где выступаем, не показываем никакого снижения», — указала она.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

7 мая 2026 года исполком МОК сохранил приостановку членства Олимпийского комитета России, но снял рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил о регрессе российского спорта.