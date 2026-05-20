«Акрон» с Дзюбой обыграл «Ротор» в первом матче за РПЛ

«Акрон» одолел «Ротор» в первом стыковочном матче за право играть в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» обыграл волгоградский «Ротор» в первом стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Ротора» «Волгоград Арена», завершилась с результатом 0:2. Дубль в этом матче оформил Беншимол, который сначала поразил ворота на 45+1-й минуте, а следом — на 51-й минуте.

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел в стартовом составе команды, однако результативными действиями отличиться не сумел.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Игорь Капленков. Ответная игра состоится в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» 23 мая, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:30 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ «Акрон» занял 13-е место, набрав за 30 туров 27 баллов. «Ротор» расположился на четвертом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 56 баллов после 34 встреч.

В параллельном переходной паре встречаются махачкалинское «Динамо» и петербургский «Урал». Их первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Махачкалы.

