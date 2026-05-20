Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Динамо» победило «Урал» в первом стыковочном матче за РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в первом стыковом матче за РПЛ
Максим Блинов/РИА Новости

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» в первом стыковочном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург Арена», завершилась с результатом 0:1. Единственный мяч в этой игре забил Миро, он отличился на 5-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов. Ответная игра между командами состоится на «Анжи-Арене» в Каспийске 23 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинский клуб занял 14-е место, набрав 26 очков. Екатеринбургский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 61 балл.

В параллельной стыковой паре за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России играют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Начало первого матча — 19:30 по московскому времени 20 мая, игра пройдет в Волгограде.

Ранее была названа бригада арбитров на Суперфинал Кубка России.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!