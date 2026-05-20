«Динамо» победило «Урал» в первом стыковочном матче за РПЛ

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Урал» в первом стыковом матче за РПЛ

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над екатеринбургским «Уралом» в первом стыковочном матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на домашнем стадионе «Урала» «Екатеринбург Арена», завершилась с результатом 0:1. Единственный мяч в этой игре забил Миро, он отличился на 5-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Антон Фролов. Ответная игра между командами состоится на «Анжи-Арене» в Каспийске 23 мая. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В турнирной таблице РПЛ махачкалинский клуб занял 14-е место, набрав 26 очков. Екатеринбургский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 61 балл.

В параллельной стыковой паре за право выступать в высшем дивизионе чемпионата России играют волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон». Начало первого матча — 19:30 по московскому времени 20 мая, игра пройдет в Волгограде.

Ранее была названа бригада арбитров на Суперфинал Кубка России.