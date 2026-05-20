«Кипрские матчи тут не показывают»: Семин о возможном возвращении Кокорина в РПЛ

Семин заявил, что ему сложно судить о перспективах возвращения Кокорина в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин признался, что ему сложность обсуждать потенциальное возращение российского нападающего Александра Кокорина в Российскую премьер-лигу. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не могу сказать, вернется ли он, возьмут ли его, потому что я не смотрел его матчи. Кипрские матчи тут не показывают», — заявил он.

20 мая было объявлено, что Кокорин покинет кипрский «Арис» после завершения сезона.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт. В сентябре 2025 года он получил повреждение колена, потребовавшее артроскопической операции в Германии, после чего он восстанавливался около двух месяцев. Позже игрок вновь пропустил некоторое время из-за травмы.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

