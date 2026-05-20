Стало известно, сыграет ли Дзюба после травмы в стыковом матче за право остаться в РПЛ

Форвард «Акрона» Дзюба попал в состав на стыковой матч с «Ротором»

Волгоградский «Ротор» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы на первый переходной матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

У «Акрона» с первых минут с капитанской повязкой сыграет российский нападающий Артем Дзюба, который пропустил несколько матчей. Футболист восстановился после мышечного повреждения задней поверхности бедра, полученного 4 мая в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Ротор»: Чагров, Данилкин, Клещенко, Коротков, Шильников, Покидышев, Трошечкин, Азнауров, Макаров, Давидян, Эльдарушев.

«Акрон»: Тереховский, Эсковал, Бокоев, Роча, Фернандес, Джурасович, Бистрович, Марадишвили, Беншимол, Болдырев, Дзюба.

Матч состоится в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

