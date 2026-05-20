Названа бригада арбитров на Суперфинал Кубка России

Российский Футбольный Союз (РФС) в своем Telegram-канале опубликовал имена арбитров, которые обслужат матч Суперфинала Кубка России, где за трофей сразятся московский «Спартак» и «Краснодар».

В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Ассистентами судьи назначены Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Резервный судья – Денис Петров. На VAR будут работать Артур Федоров и Сергей Цыганок.

Игра состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов «Спартак» одолел московский ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. «Краснодар» в финале Пути РПЛ обыграл в серии пенальти столичное «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в 2025 году обыграл «Ростов» в серии послематчевых пенальти.

Ранее был назван фаворит суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».