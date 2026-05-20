«Нужно что-то новое вдохнуть в команду»: экс-игрок сборной — об уходе Гвардиолы из «Ман Сити»

Ожидаемый уход Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» на фоне упущенного чемпионства в АПЛ порождает вопрос, что будет с командой. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, заметив, что «горожане» все равно останутся претендентами на самые высокие места.

«Пеп уже долго в «Манчестер Сити». Не знаю, куда он сейчас захочет перейти, но и без него команда будет постоянно биться за чемпионство, это факт. А вот куда он перейдет, это большой вопрос. В последнее время «Сити» уже не такой грозный и в АПЛ, и в Лиге чемпионов, как было раньше. Поэтому будем ждать новый «Сити» с новыми амбициями и достижениями. А пока чемпион – «Арсенал», и он будет играть в финале Лиги чемпионов.

В АПЛ сейчас все плотненько, и «Манчестер Юнайтед» воодушевился. Это всегда интересный чемпионат, где много команд бьются между собой на равных. Посмотрим, как получится у «Манчестер Сити» дальше. Тренер поменяется — может, как раз и нужно было что-то новое вдохнуть в команду, чтобы она вернулась на свой уровень», — допустил Булыкин.

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В активе «канониров» 82 очка, в то время как «Сити» набрал за сезон 78 очков. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 мск.

