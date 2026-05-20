Экс-капитан «Спартака» Джикия может вернуться в РПЛ

Российский защитник турецкого «Антальяспора» Георгий Джикия может вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом в комментарии РИА Новости рассказал агент футболиста Владимир Кузьмичев.

«Руководство клуба будет собираться и обсуждать новый сезон, задачи. И после этого уже будет понятно. Они переговорят с нами, и будем решать, продолжит ли Георгий в этой команде или можно искать другой клуб», — указал он.

«Антальяспор» по итогам сезона-2025/26 занял 16 место из 18 в турнирной таблице чемпионата Турции и вылетел из высшего дивизиона, набрав 32 очка. Джикия в составе команды сыграл 17 матчей в Суперлиге, в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Переход Джикии в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». Спортсмен также выступал за московский «Спартак», который покинул на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.

