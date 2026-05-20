«Спасибо за все, легенда»: в «Арисе» обратились к Кокорину

Кипрский клуб «Арис» в социальных сетях обратился к российскому форварду Александру Кокорину с благодарностями за время, проведенное в клубе.

«Благодаря Александру о клубе узнали гораздо больше людей – особенно тех, кто говорит с нами на одном языке. Многие из них стали нашими болельщиками. И даже в последующие годы мы будем видеть его фамилию на спинах болельщиков – на стадионе и в разных уголках Европы. Спасибо за все, легенда», — указано в публикации.

20 мая было объявлено, что Кокорин покинет команду после завершения сезона.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт. В сентябре 2025 года он получил повреждение колена, потребовавшее артроскопической операции в Германии, после чего он восстанавливался около двух месяцев. Позже игрок вновь пропустил некоторое время из-за травмы.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

