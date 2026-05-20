Кокорин покидает «Арис»

Кипрский клуб «Арис» объявил об уходе российского нападающего Александра Кокорина. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях команды.

Игрок покинет команду после завершения сезона-2025/26.

«Заключительный матч сезона против АЕКа станет для него прощальным», — указано в сообщении пресс-службы клуба.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт. В сентябре 2025 года он получил повреждение колена, потребовавшее артроскопической операции в Германии, после чего он восстанавливался около двух месяцев. Позже игрок вновь пропустил некоторое время из-за травмы.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

