Юрист рассказал, что грозит тренеру по боксу за избиение ребенка

Адвокат Сильвестри: тренер, побивший ребенка на занятии, может обойтись штрафом
Тренеру Николаю Бобенко, который бил ребенка на тренировке по боксу, может грозить условный срок или штраф. Об этом «Газете.Ru» заявил адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри.

«Наказание по ч. 2 ст. 117 «Истязание» — от трех до семи лет. Потому что в отношении несовершеннолетних и в отношении двух лиц это тяжкое преступление. Но при определенных условиях закон позволяет получить условное наказание. При определенной тактике защиты, на мой взгляд, несложно обойтись условным наказанием или штрафом. Соответственно, никаких серьезных последствий для тренера не будет», — считает Сильвестри.

Бобенко работает в школе бокса «Витязь». На опубликованном в соцсетях видео видно, как тренер наносит удары ногами в грудь, по голове и лоу-кики детям. Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание». На видео попал младший сын самого Бобенко, которого он, по данным следствия, также систематически избивал.

Ранее Бобенко занимался кикбоксингом, участвовал в соревнованиях, затем работал тренером. На данный момент он не входит в штат спортивной школы, а лишь арендует помещение.

Ранее СК РФ возбудил дело в отношении Бобенко.

 
