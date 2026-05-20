Экс-тренер «Торпедо» сделал заявление после отставки

Кононов сделал заявление после ухода с поста главного тренера «Торпедо»
Олег Кононов, покинувший пост главного тренера московского «Торпедо», обратился к болельщикам клуба. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Торпедо» за поддержку в течение сезона, который получился непростым для всех нас. Желаю клубу удачи и скорейшего возвращения в Российскую премьер-лигу!» — сказал Кононов.

Кононову 60 лет. Он руководил «Торпедо» в два этапа: первый — с января 2024 по август 2025 года, второй — с октября 2025-го. При нем команда финишировала второй в Первой лиге в сезоне-2024/25 и завоевала право на повышение в классе. Однако затем КДК РФС исключил клуб из РПЛ из-за попытки организовать три договорных матча в первом дивизионе.

В завершившемся сезоне-2025/26 черно-белые финишировали на девятой строчке. Всего под руководством Кононова команда провела более 70 матчей.

Ранее специалист тренировал «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал», «Сатурн» и московский «Спартак».

