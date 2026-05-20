«Главная цель — не отношения, а стажировка»: тренер Гуменника о его поездке в США

Тренер Гуменника призвала не связывать поездку фигуриста в США с личной жизнью
Тренер фигуриста Петра Гуменника Вероника Дайнеко опровергла слухи о его поездке в Лос-Анджелес, возникшие из-за фото в шляпе, похожей на головной убор Елизаветы Туктамышевой.

«Я уверена, что главная цель Петра — стажировка и международный опыт, а не шляпы и отношения. Он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не устраивать личную жизнь. Поехать за тридевять земель с целью встретиться с Елизаветой и разводить романтику — такого нет», — написала Дайнеко.

Тренер также раскритиковала действия пользователей соцсетей, которые без разрешения монтируют фотографии спортсменов и снабжают их вымышленными подписями с целью набора аудитории.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Ранее Гуменник в Лас-Вегасе сфотографировался у Эйфелевой башни.

 
