Академия Плющенко планирует пригласить французского хореографа

Совладелец академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская объявила о намерении пригласить французского хореографа Бенуа Ришо для постановки программ спортсменам команды, передает РИА Новости.

«Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, агент Ари Закарян вел переговоры. Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определенных спортсменов. Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, еще будет возможность. В следующий раз планируем его пригласить, чтобы он поставил нашим четырем спортсменам», — сказала Рудковская.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. В прошлом сезоне он ставил программы российским спортсменам: произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также произвольную программу Софье Муравьевой.

Для нового сезона он поставил программу Кагановской и Некрасову, а также работал с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой. Согласно информации СМИ, он должен был также работать с Муравьевой, однако это сорвалось из-за того, что фигуристка покинула группу Алексея Мишина.

Ранее Ришо объяснил причину отказа от работы с Костылевой.