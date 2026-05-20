«Торпедо» объявило об уходе главного тренера

Московское «Торпедо» расторгло контракт с главным тренером команды Олегом Кононовым по соглашению сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

«Благодарим за работу! Успехов в дальнейшей тренерской карьере», — сказано в сообщении.

Кононову 60 лет. Он руководил «Торпедо» в два этапа: первый — с января 2024 по август 2025 года, второй — с октября 2025-го. При нем команда финишировала второй в Первой лиге в сезоне-2024/25 и завоевала право на повышение в классе. Однако затем КДК РФС исключил клуб из РПЛ из-за попытки организовать три договорных матча в первом дивизионе.

В сезоне-2025/26 автозаводцы завершили чемпионат на девятой позиции в Первой лиге. Всего под руководством Кононова команда провела более 70 матчей.

Ранее специалист тренировал «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал», «Сатурн» и московский «Спартак».

