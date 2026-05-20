«Была непростая встреча»: Губерниев о примирении с Вяльбе

Губерниев сообщил, что извинился перед Вяльбе
Владимир Астапкович/РИА Новости

Дмитрий Губерниев заявил, что принес свои извинения бывшему руководителю Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе за оскорбления в ее адрес, передает Sport24.

«С Еленой Валерьевной была непростая встреча, но главное, что мы будем пытаться начинать работать. Я принес извинения Елене Валерьевне и заверил, что стремление Свищева, Вяльбе и новой федерации в работе по возвращению спортсменов полностью совпадают с моими», — сказал Губерниев.

В марте пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России перешел от Вяльбе к Дмитрию Свищеву. 18 мая участники конференции ФЛГР приняли решение о создании новой организации — Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Свищев был назначен ее главой, а Вяльбе получила место в президиуме.

Российские лыжники находятся в изоляции от международных стартов с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение, однако 2 декабря CAS признал это решение неправомерным. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Ранее Вяльбе заявила, что в работе со Свищевым готова «драть глотку».

 
