Участники первого трейла в Оренбуржье покорили древние вершины предгорья Урала

«Оренбургнефть» провела масштабный трейловый забег
«Роснефть»

«Орненбургнефть» при поддержке «Роснефти» провела масштабный трейловый забег, в рамках которого участники покорили древние вершины предгорья Урала, сообщает пресс-служба компании.

Всего в забеге приняли участие более 1500 человек, среди которых профессиональные атлеты, работники предприятий «Роснефти» и любители активного отдыха. В рамках трейла были организованы забеги на различные дистанции, среди которых 25 км, 10 км и 5 км, а для детей провели специальный забег на один километр. Представители «Оренбургнефти» презентовали гостям пять туристических маршрутов для автопутешественников, открытых за последние два года.

Победителям забегов вручили медали и полезные в путешествии подарки.

Также волонтеры провели викторину «Энциклопедия родного края», благодаря которой участники узнали об истории, культуре и обычаях национальностей и народов региона.

Маршруты забега проходили через природные тропы.

 
