Тренер Двалишвили заявил, что команда ждет дату боя с Петром Яном

Наставник бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераба Двалишвили Джон Вуд заявил, что его команда ждет предложения от российского бойца Петра Яна. Его слова передает Home of Fight.

«Мераб это один из тех парней, который готов подраться хоть завтра, если вы позвоните ему и скажете: «Эй, ты нужен нам в этом карде». Сейчас мы просто ждем, когда Ян назовет дату. Это тот соперник, о котором нам сообщили, и я не думаю, что что-то изменится», — сказал Вуд.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

Ранее Петра Яна наградили орденом «За заслуги перед Отечеством».