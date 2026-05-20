Названа главная интрига финала Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» является фаворитом финала Лиги чемпионов, и главный вопрос заключается в том, сумеют ли футболисты «Арсенала» сдержать атакующие порывы французской команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Понятно, что «ПСЖ» фаворит. Но получится у «Арсенала» сдержать их или нет? Это самый главный вопрос. Потому что «Арсенал» неплохо действует в обороне. Правда, немного забивает, но их тактика работает, и вот — они чемпионы АПЛ. Сейчас бьются в Лиге чемпионов, могут сделать золотой дубль. Возможно вообще все», — считает Булыкин.

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В активе «канониров» 82 очка, в то время как «Сити» набрали за сезон 78 очков. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 мск.

Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште.

Ранее Булыкин высказался о чемпионстве «Арсенала».