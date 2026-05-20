Агент Батракова оценил вероятность ухода игрока в «Зенит»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев заявил, что сомневается в готовности руководства железнодорожников продать игрока в «Зенит». Его слова передает РИА Новости.

«Про интерес «Зенита» я сам узнал из прессы. На сегодняшний день, насколько я знаю, ни в клуб, ни с нами никто никаких разговоров из Санкт-Петербурга не вел. И я сомневаюсь, что они готовы своему прямому конкуренту отдавать игрока за какие бы то ни было деньги», — сказал Кузьмичев.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 голевых передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Встреча финального тура с участием «Локомотива» и ЦСКА проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 3:1.

После этой победы ЦСКА набрал 48 очков и финишировал на пятом месте. «Локомотив» с 49 очками остался на третьей строчке, завоевав бронзовые медали.

