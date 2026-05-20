Французский хореограф объяснил причину отказа от работы с Костылевой

Ришо опроверг слухи о высокой цене за постановку программы для Костылевой
Jasper Jacobs/Global Look Press

Французский хореограф Бенуа Ришо опроверг информацию о финансовых разногласиях с российской фигуристкой Еленой Костылевой, с которой не состоялось его сотрудничество. Его слова приводит Telegram-канал «Всем лутц!».

«Мы ни разу не обсуждали с ними финансы. Еще до приезда в Москву ко мне обратился Ари Закарян с вопросом, могу ли я поставить программу Лене. Ни с тренерами, ни с ее семьей я не общался. Я ответил, что был бы очень рад поработать с ней, но вопрос во времени — я понимал, что будет проблематично найти достаточно времени для совместной работы», — сказал Ришо.

Ранее в СМИ появилась информация, что сделка сорвалась из-за высокой цены в $15 тыс., которую запросил Ришо.

Ришо в 2024 году получил награду Международного союза конькобежцев (ISU) как лучший хореограф мира. Он сотрудничает с рядом ведущих фигуристов, включая двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа из Франции. В прошлом сезоне он ставил программы российским спортсменам: произвольный танец Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, а также произвольную программу Софье Муравьевой.

Для нового сезона он поставил программу Кагановской и Некрасову, а также работал с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и Камилой Валиевой. Согласно информации СМИ, он должен был также работать с Муравьевой, однако это сорвалось из-за того, что фигуристка покинула группу Алексея Мишина.

Ранее Валиева обратилась с благодарностью к хореографу Ришо.

 
