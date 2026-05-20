«Начинаем работать с новой федерацией»: Губерниев провел встречу с Вяльбе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о встрече с бывшим президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе.

«По итогам встречи с Вяльбе и Свищевым — встреча прошла! Начинаем работать с новой федерацией. Во имя и во славу российского лыжного спорта!» — написал Губерниев.

Встреча прошла после того, как делегаты отчетно-выборной конференции ФЛГР 18 мая в Москве проголосовали за учреждение новой Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.

Глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев, который в марте сменил на этом посту Вяльбе, был единогласно избран председателем новой федерации. Сама Вяльбе, возглавлявшая ФЛГР с 2010 года, вошла в ее президиум.

Российские лыжники находятся в изоляции от международных стартов с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение, однако 2 декабря CAS признал это решение неправомерным. После этого FIS разрешила россиянам подавать заявки на получение нейтрального статуса.

Ранее Вяльбе заявила, что в работе со Свищевым готова «драть глотку».