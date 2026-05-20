«Было на тоненького»: экс-игрок сборной России — о чемпионстве «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» до последнего боролся за победу в Английской премьер-лиге и одержал ее с большим трудом. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Хоть они и не отличаются яркой голевой игрой, но все равно в этом сезоне вытягивали матчи. Была небольшая разница, потом она вообще нивелировалась. Молодцы, что до последнего бились и не пропустили «Манчестер Сити», хотя все было на тоненького», — заметил Булыкин.

В матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В активе «канониров» 82 очка, в то время как «Сити» набрали за сезон 78 очков. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 мск.

