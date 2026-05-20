Дзюба приступил к тренировкам вместе с «Акроном»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба приступил к тренировкам в составе команды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Артем Дзюба приступил к тренировочному процессу. Что касается его участия в предстоящем матче, то это решение будет принимать тренерский штаб ближе к игре. Сейчас команда уже находится в Волгограде, готовится в матчу, все отлично», — сказано в сообщении.

Футболист восстановился после мышечного повреждения задней поверхности бедра, полученного 4 мая в матче 28-го тура РПЛ против «Краснодара».

Команда проведет стыковый матч против местного «Ротора» за право выступать в следующем сезоне. Игра состоится 20 мая на «Волгоград Арене», начало — в 19:30 по московскому времени.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро.

Ранее новичок РПЛ не захотел видеть Дзюбу в своем составе.

 
