«Обузой для команды не станет»: ветеран «Спартака» о Роналду на ЧМ-2026

Экс-игрок «Спартака» Мор заявил, что Роналду не станет обузой на ЧМ-2026

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Его слова передает «Матч ТВ».

«Тогда он был обузой для команды. Сейчас он уже не хочет быть главным действующим лицом. Скорее всего, он поговорил с тренером об этом. Он смирился, что больше не единоличный лидер в сборной. Обузой для команды он не станет», — сказал Мор.

Для 41-летнего Роналду предстоящий турнир станет шестым чемпионатом мира в карьере. Впервые он сыграл на мундиале в 2006 году. Португалец является рекордсменом по количеству голов за национальные сборные: на его счету 143 забитых мяча в 226 матчах.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

