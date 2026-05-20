В Японии отказались допускать российских паратриатлетов с флагом

Reuters

Организаторы соревнований на этапе World Triathlon Para Series в Иокогаме отказались допускать российских паратриатлетов до старта под флагом и с национальной символикой.

Это решение было принято вопреки действующим нормам Международного паралимпийского комитета (IPC), которые на предыдущем этапе в Самарканде (Узбекистан) соблюдались, и российские спортсмены выступали там с национальной символикой. Таким образом, японская сторона нарушила правила допуска.

Российские паратриатлеты сумели завоевать золотую и бронзовую медали. В женской части соревнований победу одержала Анна Плотникова, преодолевшая дистанцию за 1 час 13 минут 17 секунд. У мужчин бронзовым призером стал Виктор Чеботарев, показавший результат 1 час 3 минуты 39 секунд.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2025 года комитет рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее в Госдуме раскрыли особый смысл снятия ограничений с российских гимнастов.

 
