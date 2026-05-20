«Надеюсь, лед будет таять»: глава СБР о возвращении российских биатлонистов

Майгуров: у нас как в лыжах — не хотят сильных соперников

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о перспективах возвращения российских спортсменов на международную арену. Его слова передает «Матч ТВ».

«У нас как у лыжных гонок — не хотят сильных соперников. Но это не основной аргумент. Сейчас придет другой состав исполкома, он может прийти более молодой, другая генерация, которая думает по‑другому. Я — оптимист. Надеюсь, лед будет таять», — сказал Майгуров.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года. Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Ранее в IBU ушли от ответа на вопрос о возвращении российского биатлона.