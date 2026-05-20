Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Болельщиков сборной Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026

Фанатов сборной Конго могут не пустить на ЧМ-2026 из-за вспышки вируса Эбола
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Болельщики сборной Демократической Республики Конго могут не попасть на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США из-за вспышки вируса Эбола в африканских странах, сообщает Politico.

В США ввели усиленный санитарный контроль и объявили временный запрет на въезд для иностранных граждан, посетивших Уганду, ДР Конго или Южный Судан.

При этом футболистам сборной ДР Конго, прошедшей отбор на чемпионат мира, разрешат въезд в США при условии отрицательных анализов. Ограничения затронут именно конголезских болельщиков. Даже если запрет на въезд будет отменен до начала турнира, конголезские фанаты все равно не смогут посетить матчи, так как после прибытия в США они будут обязаны соблюдать изоляцию и карантин сроком в несколько недель.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее стало известно, будет ли Неймар капитаном сборной Бразилии на ЧМ-2026.

 
Теперь вы знаете
Ограничения для сим-карт, операции с цифровым рублем и студенческие обмены с США. Что нового к утру 20 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!