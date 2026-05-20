Болельщиков сборной Конго могут не пустить в США на ЧМ-2026

Болельщики сборной Демократической Республики Конго могут не попасть на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США из-за вспышки вируса Эбола в африканских странах, сообщает Politico.

В США ввели усиленный санитарный контроль и объявили временный запрет на въезд для иностранных граждан, посетивших Уганду, ДР Конго или Южный Судан.

При этом футболистам сборной ДР Конго, прошедшей отбор на чемпионат мира, разрешат въезд в США при условии отрицательных анализов. Ограничения затронут именно конголезских болельщиков. Даже если запрет на въезд будет отменен до начала турнира, конголезские фанаты все равно не смогут посетить матчи, так как после прибытия в США они будут обязаны соблюдать изоляцию и карантин сроком в несколько недель.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

