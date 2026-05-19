«Тяжело из-за ненависти»: Соболенко о взаимоотношениях белорусов и украинцев

Теннисистка Соболенко высказалась об отказе от рукопожатий от украинцев

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказались об отказе от рукопожатий после матчей со стороны украинских спортсменов и рассказала, с чем столкнулась из-за происходящего. Ее слова приводит Vogue.

«Я уважаю это решение. Они таким образом посылают сигнал. Но было очень тяжело из-за количества ненависти, которое я получала от людей в туре. Один тренер вообще набросился на меня», — поделилась она.

9 мая Соболенко не смогла выйти в четвертый круг турнира серии WTA-1000 в Риме, Италия. В третьем круге турнира ее соперницей была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая длилась 2 часа 14 минут, завершилась с результатом 6:2, 3:6, 5:7.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

