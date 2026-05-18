Чехия одолела Швецию на чемпионате мира по хоккею

Сборная Чехии одержала победу над национальной командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года.

Встреча завершилась со счетом 4:3. Голами в составе чешской команды отметились Матей Блюмель, Доминик Кубалик, Якуб Флек и Иржи Чернох. За сборную Швеции шайбы забросили Йоэль Перссон, Симон Хольмстрём и Оливер Экман-Ларссон.

Швеция и Чехия выступают в группе B. В следующем матче чешские хоккеисты сыграют с соперницами из Италии 20 мая, стартовая сирена прозвучит в 17:20 по московскому времени. Шведская сборная сразится со Словенией в тот же день, начало игры — 21:20 мск.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее сборная России стала победителем Кубка Будущего.