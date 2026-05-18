Стало известно, когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 24 мая. Об этом сообщает Daily Mail.

24 мая состоится заключительный матч сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Астон Виллой». Как указано в публикации, клуб уже сообщил о скором расставании с тренером своим спонсорам, а официально об этом будет объявлено на следующий день после игры с «Астон Виллой» на автобусном параде в честь окончания сезона.

При этом у Гвардиолы остается год по контракту, он может отработать его в клубе на другой должности.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году и за десять лет завоевал вместе с клубом 20 трофеев. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии. По одному разу клуб брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

16 мая «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, одолев в финале «Челси». Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Антуан Семеньо, который поразил ворота соперника на 72-й минуте. Его ассистентом выступил Эрлинг Холланд.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство с лондонским «Арсеналом». «Горожане» идет на втором месте, имея 77 очков и на два балла отставая от лидирующих соперников.

Ранее бывший тренер «Реала» возглавил «Челси».