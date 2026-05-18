«Краснодар» должен винить только себя»: победу «Зенита» в РПЛ назвали честной

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин назвал заслуженной победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2025/26. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Зенит» выиграл трофей честно. «Краснодар» должен винить в первую очередь только себя. В матче с «Динамо» нужно было побеждать, шансов было достаточно много. Так что «Краснодар» выбил сам себя. «Зенит» в игре с «Ростовом» сыграл по счету и заслужил чемпионское звание», — указал он.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в России все хорошо с футболом.