«Мы боролись с командами и судьями»: лидер «Краснодара» о серебре РПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после завоевания серебряных медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что клуб боролся не только с другими командами, но и с судьями. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале «быков».

«Выигрывать всегда прекрасно, но мы должны гордиться результатом, потому что боролись с машиной во всех смыслах. Внутри и снаружи ею является «Зенит». Мы конкурировали до самого конца. Мы боролись с командами, судьями, со всем», — сказал Кордоба.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в России все хорошо с футболом.