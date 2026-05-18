Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

«Мы боролись с командами и судьями»: лидер «Краснодара» о серебре РПЛ

Форвард «Краснодара» Кордоба рассказал о борьбе с «Зенитом» и судьями
Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба после завоевания серебряных медалей Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что клуб боролся не только с другими командами, но и с судьями. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале «быков».

«Выигрывать всегда прекрасно, но мы должны гордиться результатом, потому что боролись с машиной во всех смыслах. Внутри и снаружи ею является «Зенит». Мы конкурировали до самого конца. Мы боролись с командами, судьями, со всем», — сказал Кордоба.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение «Зенита». При этом «быкам» еще предстоит сразиться в Суперфинале Кубка России с московским «Спартаком» — 24 мая на стадионе «Лужники»

Бронзу завоевал «Локомотив». Клуб уступил ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» со счетом, оставшись четвертым и отстав от «Локомотива» на одно очко.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что в России все хорошо с футболом.

 
Теперь вы знаете
Telegram умрет? Иран грозит обрубить интернет-кабели в Ормузском проливе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!